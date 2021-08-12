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Giriş Tarihi: 12.8.2021 14:08

Ceylanpınar'da yorgun mermi dehşeti: Tuanna, ağır yaralı!

DHA
Ceylanpınar’da yorgun mermi dehşeti: Tuanna, ağır yaralı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Evlerinin damında uyuyan Tuana Debe (3), Suriye’den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı...

Olay, 10 Ağustos'ta Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Debe ailesinin çocuğu Tuanna Debe, evlerinin damında uyuduğu sırada Suriye'den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuğu fark eden ailesi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Tuanna Debe, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ceylanpınar'da yorgun mermi dehşeti: Tuanna, ağır yaralı!
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