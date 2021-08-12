Cinnet getiren polis memuru dehşet saçtı: 4 ölü

Afyonkarahısar'da bir polis memuru, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp hayatına son verdi. Konya'nın Akşehir ilçesinde görev yapan polis memuru Atilla Y., boşanma aşamasında olduğu, iki çocuğuyla babasının evine yerleşen eşi Gönül Y. ile konuşmak için kayınpederi Nuray A.'nın Afyonkarahisar Örnekevler Mahallesi
'ndeki evine geldi. Burada çıkan tartışma sonucu Atilla Y., üzerindeki tabancasıyla eşi ve kayınvalidesi Kadriye A.'yı vurdu. İki çocuğunu da alarak evden çıkan polis memuru, sokakta karşılaştığı kayınpederi Nuray A.'ya da ateş etti. Atilla Y., bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında görünce aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun, eşinin ve kayınpederinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Kadriye A. da kurtarılamadı. Çiftinin 17 ve 14 yaşlarındaki çocukları emniyete götürüldü. Öte yandan, Gönül Y'nin, polis memuru eşinden şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce Afyonkarahisar'daki babasının evine yerleştiği iddia edildi.