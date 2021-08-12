Cuma Hutbesi 13 Ağustos 2021: Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir?





Kıymetli Müslümanlar!

Hicri yılımızın ilk ayı, Muharrem'dir. Muharrem, hürmete layık demektir. Bu ayın fazilet ve rahmeti bol, ilahî feyz ve bereketi çoktur. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun bu ay içinde tutulan oruç olduğunu bizlere haber vermiştir.[1]

Değerli Müminler!

Önümüzdeki Çarşamba ise 10 Muharrem Âşûrâ günüdür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Âşûrâ orucu tuttuğunu görmüş ve bunun sebebini sormuştu. Yahudiler, "Bugün Allah'ın, Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa, şükretmek için bugün oruç tutardı, biz de bu amaçla oruç tutuyoruz." dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s), "Biz Musa'ya sizden daha yakınız."[2] buyurdu ve bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte Âşûrâ orucu tutmayı ümmetine tavsiye etti.[3]