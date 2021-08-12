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Giriş Tarihi: 12.8.2021 18:36

Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

AA
Diyarbakır’da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, geçen yıl Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanlığı seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde karşılaştı.

6 KİŞİ YARALANDI

İki grup arasında çıkan tartışmanın taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR OLDU

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede ele geçirilen ve kavga sırasında kullanılan pense dikkati çekti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınanlar oldu.

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Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
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