Dünyada 40 adet var! Değeri 1 milyon dolar!

Adana merkezli 30 ilde düzenlenen ve 78 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen 19 bin 83 adet tarihi eserden arasındaki gümüş bir sikkenin dünyada sadece 40 adet bulunduğu ortaya çıktı. Sikke, 'Anadolu' adı verilen operasyonun Hatay ayağında ele geçirildiği öğrenildi. Mustafa Ş.'nin evinde bulunan gümüş sikkenin en çok aranan antik sikkeler arasında yer aldığı öğrenildi.

DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR

Milattan önce 467-465 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen sikkenin ön yüzünde tanrıça Athena ve arka yüzünde ters bir baykuş bulunuyor. Ağırlığı 42.5 gram olan Antik Yunan dönemine ait sikkenin Atina Dekadrachm sikkesi olarak bilindiği ünlü koleksiyoner Harlan Berk'in ilk yüz antik sikke listesi arasında yer aldığı ve değerinin ise 1 milyon dolar olduğu öğrenildi. Polis emniyette sikkeyi sergiledikten sonra tarihi eserleri müzeye teslim etti. Bu arada gözaltına alınan 78 zanlıdan 36'sı emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken 42 zanlının sorgusu devam ediyor.