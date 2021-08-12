Eda Nur’u intihara sürükleyen çirkin tuzak

Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan
, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf G., nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Ankada Cumhuriyet Başsavcılığıkarara itiraz edince, Yusuf G., yeniden gözaltına alındı. Kaplan'ın şikâyeti ardından ifadesi alınan ve serbest bırakılan Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın K. da gözaltına alındı. Mehmet A. ve Yusuf G. "Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanırken Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PAVYONDA MI ÇALIŞTIRACAKLARDI
SABAH'ın edindiği bilgiye göre Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda şok bir mesaj ortaya çıktı. Yusuf G.'nin , Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Eda Nur
Kaplan'ın ölümüne ilişkin ifade veren taksi şoförü "Yarı baygın haldeydi, ağlamaklı haldeydi, uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu" ifadelerini kullanmıştı.