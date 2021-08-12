Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eda Nur’u intihara sürükleyen çirkin tuzak
Giriş Tarihi: 12.8.2021

Eda Nur’u intihara sürükleyen çirkin tuzak

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eda Nur’u intihara sürükleyen çirkin tuzak

Ankara’da intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan’ın tecavüze uğramasıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G.’nin, Aşkın K.’ya “İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz” mesajı attığı ortaya çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf G., nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Ankada Cumhuriyet Başsavcılığıkarara itiraz edince, Yusuf G., yeniden gözaltına alındı. Kaplan'ın şikâyeti ardından ifadesi alınan ve serbest bırakılan Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın K. da gözaltına alındı. Mehmet A. ve Yusuf G. "Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanırken Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAVYONDA MI ÇALIŞTIRACAKLARDI
SABAH'ın edindiği bilgiye göre Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda şok bir mesaj ortaya çıktı. Yusuf G.'nin , Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin ifade veren taksi şoförü "Yarı baygın haldeydi, ağlamaklı haldeydi, uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eda Nur’u intihara sürükleyen çirkin tuzak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA