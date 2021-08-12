Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları araştırmaları başladı. Bu özel ve önemli günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler sosyal medya araçları üzerinden Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları yapıyor. Sizler de en güzel, resimli, kısa, uzun ve ayetli Cuma mesajları ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilir, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI 2021! RESİMLİ, SÖZLÜ, AYETLİ CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN

Cuma mesajları ve sözleri mübarek günün gelmesiyle araştırılıyor. Birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, öz, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz…

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.