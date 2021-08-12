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Haberler Yaşam Haberleri En güzel ve resimli Cuma mesajları 13 Ağustos 2021: Kısa, uzun, ayetli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 12.8.2021 23:35 Son Güncelleme: 12.8.2021 23:35

En güzel ve resimli Cuma mesajları 13 Ağustos 2021: Kısa, uzun, ayetli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

En güzel ve resimli Cuma mesajları 13 Ağustos 2021: Kısa, uzun, ayetli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları da başladı. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden sevdiklerine, akrabalarına, arkadaşlarına ve ailelerine Cuma mesajlarını yollamak isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. Bu başlık altından; kısa, uzun, ayetli Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilir, sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları araştırmaları başladı. Bu özel ve önemli günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler sosyal medya araçları üzerinden Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları yapıyor. Sizler de en güzel, resimli, kısa, uzun ve ayetli Cuma mesajları ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilir, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI 2021! RESİMLİ, SÖZLÜ, AYETLİ CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN

Cuma mesajları ve sözleri mübarek günün gelmesiyle araştırılıyor. Birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, öz, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz…

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

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En güzel ve resimli Cuma mesajları 13 Ağustos 2021: Kısa, uzun, ayetli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
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