Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları araştırmaları başladı. Bu özel ve önemli günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler sosyal medya araçları üzerinden Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları yapıyor. Sizler de en güzel, resimli, kısa, uzun ve ayetli Cuma mesajları ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilir, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Hayırlı Cumalar!
CUMA MESAJLARI 2021! RESİMLİ, SÖZLÜ, AYETLİ CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN
Cuma mesajları ve sözleri mübarek günün gelmesiyle araştırılıyor. Birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, öz, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz…
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.