Eyüpsultan Alibeyköylüler açık hava sinemasında buluştu

Bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri her gün farklı bir mahallede düzenleniyor. Genç yaşlı 7'den 70'e tüm sinema severleri, Türk sinemasının birbirinden seçkin eserleri ile buluşturan açık hava sinema günleri bu kez Alibeyköy Şehit Hüseyin Çatalbaş Parkı'nda gerçekleştirildi.

Alibeyköylüler bir Yeşilçam klasiği olan, Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul ve Halit Akçatepe gibi Türk Sinemasının değerli oyuncularını bir araya getiren Mavi Boncuk filmini izlediler.