Haramidere’deki kötü koku çevredekileri rahatsız ediyor

"BURNUNUZU KAPATARAK GEÇMEK ZORUNDASINIZ"

Harun Çelik ise arkadaşlarını, ailesini davet etmeye çekindiğini anlatarak, "Burada burnunuzu kapatarak geçmek zorundasınız. Burada park var ama çok işlevsel değil. Çünkü burada oturup arkadaşınızla vakit geçiremiyorsunuz. Koku var. Bunun çözümü yok mu? Gerçekten anlamış değilim. Çok keskin bir koku var burada. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Yaşam standardımızı etkiliyor. Arkadaşımızı, ailemizi, dostumuzu gönül rahatlığıyla buraya davet edemiyoruz. Akşamları burada hava almak için yürüyüş de yapamıyoruz kokudan dolayı. Yetkililer, bu konuya çare bulursa çok mutlu oluruz." diye konuştu.