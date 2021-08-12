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Giriş Tarihi: 12.8.2021

İki iğneden kaçtım şimdi 52 iğne oldum

İki iğneden kaçtım şimdi 52 iğne oldum
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kovid-19'a yakalanan hastalar, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor. Hastalardan 52 yaşındaki Gani Ekenler, yaklaşık 10 gündür Kovid-19 ile mücadele ettiğini söyledi. Ekenler, "Aşı karşıtlarına kandım, aşı olmadım. Ama pişmanım. Aşı için 2 iğne olacakken şimdi 52 iğneyle hastalığı atlatmaya çalışıyorum. Aile hekimim, doktor arkadaşlarım ve dostlarım aşı olmam konusunda beni çok uyardı ancak dinlemedim. Lütfen herkes aşısını olsun. Nefes alamıyorsun, dünyan yıkılıyor" dedi. AA
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İki iğneden kaçtım şimdi 52 iğne oldum
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