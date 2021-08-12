İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama

Arnavutköy, Bayrampaşa, Çekmeköy, Fatih gibi ilçelerde yaşanan su kesintilerinin ardından, ev ya da iş yerlerine su sağlanamayan vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek diye araştırma yapıyor. Arıza kaynaklı kesintilerin yanı sıra planlı kesintiler İSKİ'nin internet sitesinden duyuruluyor. İşte 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama listesi.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Taşoluk Mah,Çilingir Mah,Tayakadın Mah,Fatih Mah,Haraççı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 14:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 15:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldız Mah,Cihannuma Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 01:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nene Hatun Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 15:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 15:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 15:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 15:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 15:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ömerli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2021 08:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.