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Giriş Tarihi: 12.8.2021 16:46

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki çeşitli illerde 12 Ağustos Perşembe günü su kesintileri meydana geldi. Su tedariğinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlandığı büyükşehirdeki on ilçede bugün planlı su kesintisi yaşanıyor. Şehirde yaşayan milyonlarca vatandaş, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek diye araştırıyor. İşte 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama listesi ve ekranı.

Arnavutköy, Bayrampaşa, Çekmeköy, Fatih gibi ilçelerde yaşanan su kesintilerinin ardından, ev ya da iş yerlerine su sağlanamayan vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek diye araştırma yapıyor. Arıza kaynaklı kesintilerin yanı sıra planlı kesintiler İSKİ'nin internet sitesinden duyuruluyor. İşte 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama listesi.

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Çilingir Mah,Tayakadın Mah,Fatih Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2021 14:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 12.08.2021 15:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2021 01:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 12.08.2021 15:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 12.08.2021 15:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 12.08.2021 15:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 12.08.2021 15:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 12.08.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Münzevi Terfi İçi Borulama Sistemindeki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 12.08.2021 15:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama
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