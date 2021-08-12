İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama

Arnavutköy, Bayrampaşa, Çekmeköy, Fatih gibi ilçelerde yaşanan su kesintilerinin ardından, ev ya da iş yerlerine su sağlanamayan vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek diye araştırma yapıyor. Arıza kaynaklı kesintilerin yanı sıra planlı kesintiler İSKİ'nin internet sitesinden duyuruluyor. İşte 12 Ağustos İSKİ su kesintileri ve arıza sorgulama listesi.