İstanbul’da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 8 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı.





Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı.





ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Narkotik ekipleri, girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalara hassas burunlu köpekler de katıldı. Yapılan aramalar sonrasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.