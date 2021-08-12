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Giriş Tarihi: 12.8.2021 07:46

İstanbul’da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde  8 ilçede gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 8 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı.



Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Narkotik ekipleri, girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalara hassas burunlu köpekler de katıldı. Yapılan aramalar sonrasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul’da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu
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