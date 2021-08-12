İstanbul’da öldüresiye dövülen ’Duman’dan güzel haber!

'HAYVANA ŞİDDET BİR SUÇ"



Veteriner hekim Barut, "Maalesef bunu o kadar sık yaşıyoruz ki. Yeni hayvan koruma yasasıyla beraber artık şekillenmeye başladı ama hayvana şiddet bir kabahat değil, hayvana şiddet bir suç. Böyle suçlar işleyen insanlar güçleri yettiği zaman, ya da içlerindeki öfkeyi bastıramadıkları zaman, bu öfkeyi başkalarına da yönlendiriyorlar. Burada bugün hedef bir köpek ama yarın bir çocuk, kadın ya da başka bir insan olacak. Toplumumuzun en çok ihtiyacı olan şeyin sevgi olduğunu düşünüyorum. Bu sevgiyi en iyi aktarabileceğimiz ve en iyi geri alabileceğimiz canlılar hayvanlar" şeklinde konuştu.

"YENİ BİR KAFATASI KEMİĞİ YAPTIK"



Köpeğin şu an yoğun bakımda olduğunu söyleyen Barut, "Onu ameliyata sokacak duruma getirdik. Ameliyatta her şey yolunda gitti. 3-4 saat uyutulacak, ondan sonra yavaş yavaş uyandırmaya başlayacağız. Tabii beyinde ne kadar kalıcı hasar olup olmayacağını zaman gösterecek, onu şu anda bilmiyoruz. Hem beyin içindeki kemikleri topladık, hem de beyindeki kanamayı durdurduk. Pıhtıları aldık ve buraya yeni bir kafatası kemiği yaptık" ifadelerini kullandı.

"KAFAYA VURMAK BİR CANLIYI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR"



Hayvanlarla aynı şehirleri ve hayatı paylaştığımızı söyleyen Barut, "Hayvanları sevmek, hayvanlara zarar vermekten çok daha güzel. Çok büyük kazanımlar getiriyor hepimize. Bu hayvanların hepsi hepimizin hayvanlarımız. Ben bütün izleyenlere onlara sevgi göstermelerini tavsiye ediyorum. Hedefin hayvan, ya da insan olması bence hiç fark etmiyor. Hayvan gibi savunmasız bir canlının ya böyle bir şiddet uygulayan birinin acilen tedavi edilmesi lazım. Sosyal medyayla görüntüleri incelerseniz, orada bir köpeğin saldırdığı, kendini savunmaya çalışan bir insan yok. Orada direk bir canlıyı öldürmeye çalışan bir insan var. Çünkü kafaya vurmak bir canlıyı öldürmeye teşebbüstür" diye konuştu.