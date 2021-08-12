İşte kahramanlar! Yangını söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT ekibi yeşil vatan için göreve devam dedi

BİR BARDAK SU GÖTÜRSEM YETER

Ekip arkadaşlarının istirahate geçmesini istediğini ancak kabul etmediğini belirten Doğan, "Bunun karşısında çok gururlandılar. 'Biz seni idare ederiz, senin sağlığın her şeyden önemli' dediler. 12-13 gündür yangın bölgelerinde canla başla çalışıyoruz. Hepsiyle ekmeği paylaşıyoruz. Onları yarı yolda bırakmak istemedim. Biz orman işçileri olarak canla başla gece gündüz çalışacağız. Onlara hiçbir zaman fırsat tanımayacağız. Onlar ne kadar yakmakla uğraşsalar da biz de bu yangınları gece gündüz çalışarak söndüreceğiz. Bizi vazgeçiremezler. Yangın dibimizden geçti, alevlerin içinde kaldık. Dumandan boğulanımız oldu ama vazgeçmedik. Tüm ormancılar günlük 2-3 saatlik uykuyla günlerdir çalışıyor. 12-13 gündür bu yorgunluğa rağmen çalışıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyoruz. Halkımız da bizi destekliyor." dedi.