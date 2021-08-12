İsveç’ten izne geldi, ağabeyi öldürdü

İsveç
'ten memleketi Konya
'ya izne gelen Uğur Gürcan (48), önceki gün miras meselesi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hacı Gürcan
(62) tarafından evinin önünde tabanca ile vurularak öldürüldü. Kaçan zanlı, sokakta dolaşırken yakalandı. Öldürülen Uğur Gürcan'ın, ağabeyi Hacı Gürcan'ın babasından miras kalan evdeki hissesini 70 bin TL karşılığında aldığı, ancak ağabeyinin aile yadigarı eşyaları sattığı ortaya çıktı. Bu nedenle ağabeyine tepki gösterdiği, Hacı Gürcan'ın da konuyu konuşmak üzere kardeşinin evinin önüne geldiği ve burada yaşanan tartışmanın cinayetle bittiği öğrenildi. Pişman olduğunu söyleyen Hacı Gürcan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.