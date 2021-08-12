Jandarmadan siber operasyon: 108 siteye erişim engeli

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen içerik paylaşılan 108 internet sitesi tespit edildi. 5651 sayılı "internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanunun 8. maddesi gereğince internet siteleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. İnternet sitelerinin ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapıtğı öğrenildi. Çalışmalar sonucu 22'si müstehcen yayın yapan toplam 108 siteye erişim engeli getirilmiş oldu.