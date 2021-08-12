Kamu işçisi kimleri kapsıyor? Kimler kamu işçisi sayılır?

Kamu kurumlarında işçi olarak görev yapan personele yapılacak hizmet zammı oranı belli oldu. Bunun üzerine kamu kurumlarında çalışan ve memur olmayan pek çok vatandaş, "kimler kamu işçisi sayılır?" sorusuyla mevzuatı incelemeye koyuldu. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam kararının ardından, hizmet zammından kimlerin faydalanacağı, kamu işçisi kimleri kapsıyor sorusuyla inceleniyor. İşte hizmet/kıdem zammından faydalanacak olan kamu işçisi unvanlı çalışanlar.

KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta. Tüm kamu hizmeti görevlilerini "memur" kavramı altında yer almakta. Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.