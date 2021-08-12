Kamyona gizlenmiş uyuşturucuyu Dino buldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Otoyol gişelerinde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Narkotik detektör köpeği Dino kamyona gizlenmiş 10 bin 500 adet ecstacy hapı bulmayı başardı.





İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde otoyol gişelere yaklaşan bir kamyonda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde durdurulan kamyonda Narkotik detektör köpeği Dino'nun yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada araç içine gizlenmiş 10 bin 500 adet ecstasy hap hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 bir şüpheli gözaltına alındı.