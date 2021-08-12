Kara yolu için tehlike oluşturan kaya, basınçlı su yastığı sistemiyle parçalandı

Burdur-Antalya karayolu Tekke rampalarındaki bölümde ana kütleden ayrılan kaya parçasını indirmek için Karayolları ekipleri seferber oldu. Kayanın patlatılmasının tehlike oluşturulacağı değerlendirilerek mermer sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ercan Akın'dan yardım istendi. Akın, mermer ocağından getirdiği sistemle, tehlike oluşturan kaya parçasını yaklaşık yarım saatte ana kütleden ayırdı.



Ercan Akın, "Karayolları Şube Şefi İsmail Bey, kayanın yoldan geçen araçlar için tehlike yarattığını söyledi. 'Ne yapabiliriz siz taşla uğraşıyorsunuz, mermer kesiyorsunuz' dedi. Birlikte gelip burada keşif çalışması yaptık. Bizim kayaların açılması ve yıkılması için kullandığımız bir yöntem var. Burada da başka bir çözüm olmayacağı aşikardı. Çünkü patlatma yapılamazdı ve ekskavatör altına giremezdi, üzerine taşın düşme tehlikesi vardı. Dolayısıyla bunun ayrılarak yıkılması gerekiyordu. Bizim ocaklarımızda uyguladığımız teknikle Karayolları'na destek verip bu kayayı ayırarak tehlikeyi bertaraf ettik" diye konuştu.



'DEVLET-SANAYİCİ İŞ BİRLİĞİ'



Basınçlı su yastığı sistemini anlatan Akın, "Ayrılan bölüme, araya su yastığını koyduk. Basınçlı suyla yaklaşık 150 ton ağırlığındaki kayayı düşürdük. Devlet sanayici iş birliğiyle bu problemi çözmüş olduk" dedi.



Uygulama sırasında bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Burdur-Antalya karayolu, kayanın parçalanmasının ardından yeniden açıldı.