Antalya’da karı koca korona kurbanı oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ASAT çalışanı Özlem Onaç Ateş'in (42) ile itfaiye çalışanı eşi Erol Ateş (43) koronavirüse yenik düştü. Çiftin ölümü Antalya'yı yasa boğdu. Gazipaşa'da Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli olarak çalışan iki çocuk annesi Özlem Onaç Ateş, 10 gün önce korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. İkinci acı bir haber ile Özlem Onaç Ateş'in eşi olan itfaiye çalışanı Erol Ateş aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinin vefatının ardından 10 gün daha hayatta kalan ve tedavi gören Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Erol Ateş'in vefat haberi Gazipaşa'yı ve sevenlerini yasa boğdu.