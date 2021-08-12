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Giriş Tarihi: 13.8.2021 00:28

Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kavaklıdere’deki yangın kontrol altında

Muğla Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alevlerin yükseldiği ilk anlarda İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangında 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçak görev yaptı. Yoğun mücadele sonucu yangın kontrol altına alındı. Kavaklıdere Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığın açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çayboyu mahallemizde Bugün saat 17:45'te çıkan orman yangını 6 helikopter ve 2 uçak ile yapılan müdahale ile birlikte, orman teşkilatımız, bölgemiz mermer sanayicileri, halkımız, Kavaklıdere Belediyemiz ve Muğla Büyükşehir Belediyemiz ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda ehamdülillah Kontrol altına alındı.

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Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında
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