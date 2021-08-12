Kavaklıdere’deki yangın kontrol altında

Alevlerin yükseldiği ilk anlarda İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangında 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçak görev yaptı. Yoğun mücadele sonucu yangın kontrol altına alındı. Kavaklıdere Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığın açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çayboyu mahallemizde Bugün saat 17:45'te çıkan orman yangını 6 helikopter ve 2 uçak ile yapılan müdahale ile birlikte, orman teşkilatımız, bölgemiz mermer sanayicileri, halkımız, Kavaklıdere Belediyemiz ve Muğla Büyükşehir Belediyemiz ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda ehamdülillah Kontrol altına alındı.