Kemer takmayana ağır yaptırımlar getirilsin





Otobüsçüler Federasyonu Başkanı, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "Biz otobüs firmalarının kurallara uyması gerekiyor. Ancak yolcu güvenliği için de onların kendileri için konulmuş kurallara uyması şart. Şu anda kanunla bu düzenlemeler ve yaptırımlar var. Ancak uygulanmıyor. Uygulanması için bakanlıkla görüşeceğiz" dedi.