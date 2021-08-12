“Kemer uyarısı yeterince yapılmıyor”

Otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takması 2014'te zorunlu hale getirilmesine rağmen, yolcuların seyahat sırasında emniyet kemeri takmadığı görüldü. Ankara Şehirlerarası otobüs Terminali
'nde çalışan otobüs şoförü Gökhan Güver
, "Yolcu kemeri biz söylediğimizde takıyor ama 15 dakika sonra sıkılıp çıkarıyor" derken, firma görevlisi Mustafa Şahin
de "İnsanlarımız 'yol uzun' diye takmak istemiyorlar" sözleriyle durumu özetliyor. Yolcu Soner Taşçakar, düzenli olarak otobüs kullanmadığını belirterek, "Ancak kullandığımda da kemer takmaya özen gösteriyorum. Son zamanlardaki kazalardan sonra kesinlikle aksatmadan kemer takacağım. Cezai yaptırıma gerek olmadan yolcuların kemerlerini kendilerinin rızasıyla takması gerekiyor" dedi. Yolcu Gülende Atak
ise otobüs görevlilerinin bu yönde yeterli uyarı yapmadığını söylüyor. Atak, "Yeteri kadar uyarı yapılmıyor, hatırlatılmıyor. Uçakta sık sık anons yapılıyor ve uyarılarda bulunuluyor" diyor.