Kıdem tazminatı tavanı 2021 - Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

Bir işçi, iş yerinde en az 1 sene çalıştığında kıdem tazminatı almaya hak kazanır fakat bu tek başına yeterli olmamaktadır. Kıdem tazminatı alabilmek için işçi haklı sebeplerle iş sözleşmesini feshetmeli ya da işveren haksız sebeplerle işçiyi işten çıkarmalıdır. 6 ayda bir tavanı değişen kıdem tazminatında ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemektedir. Brüt maaş ve yıl içerisinde alınan yol, yemek, yan ödemeler üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tek seferde ve banka yoluyla ödeniyor. Kıdem tazminatı tavanını aşmak işverenin inisiyatifinde bulunurken işçi bu konuda herhangi bir talepte bulunamıyor.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin en az 1 sene çalıştığı işyerinden ayrılmak durumunda kaldığı ya da haksız sebeplerce çıkarıldığı zaman, işçiye, çalıştığı süreye göre hesaplanıp ödenen paradır. Bir nevi yıllarca çalışan işçinin emeğinin bir karşılığıdır.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. En önemlisi, işyerinde en az 1 seneyi tamamlamış olmaktır. Kıdem tazminatı alabilmek için şu durumlardan en az birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

İşverenin, işçiyi kanunen bir dayanağı olmadan işten çıkarması,

İş sözleşmesindeki işin, içinin sağlığını ya da hayatını tehlikeye sokması,

İşverenin, sözleşmenin imzalanması sırasında işçiye işin nitelikleriyle ilgili yanlış bilgilendirmesi,

İşverenin ya da birlikte çalıştığı başka bir işçinin bulaşıcı hastalığa yakalanması,

İşyerinde bir haftadan uzun bir süre işin durmasına sebep olan bir durumun meydana gelmesi,

İşveren tarafından işçiye ya da aile fertlerinden birine hakaret edilmesi, onur kırıcı ithamlarda ya da cinsel tacizde bulunması,

İşverenin işçiden yasadışı bir iş yapmasını istemesi,

İşçinin başka bir işçi tarafından cinsel tacize uğraması, bu durumu işverene bildirmesine rağmen işverenin herhangi bir yaptırımda bulunmaması,

Kadın çalışanın evlendikten sonraki 1 senede işten ayrılmak istemesi,

Erkek çalışanın vatani görevini yapmak üzere askere alınması,

Emekliliğe hak kazanılması,

Malullük (işçinin çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmesi) durumunun ortaya çıkması,

Çalışanın hayatını kaybetmesi.

Bu durumlardan en az biri gerçekleşmişse, işçi, sözleşmeyi feshedip kıdem tazminatı alabilir. Zamanında ödenmeyen tazminatlar mahkeme yoluyla faiziyle alınabilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

1 Temmuz 2021 tarihinden önce 7 bin 638 lira olan kıdem tazminatı tavanı, memur ve emekli maaşı artışına bağlı olarak 645,55 lira artarak 8 bin 284 lira oldu.

BİR İŞÇİNİN YILLIK TAZMİNATI NE KADAR?

Brüt maaşı asgari ücret yani 3 bin 577 lira olan bir işçinin yıllık tazminatı hesaplandığında ödenecek toplam kıdem tazminatı net 6 bin 371 lira olarak gözükmektedir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı hesaplama işlemi adımları: