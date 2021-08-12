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Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:43 Son Güncelleme: 12.8.2021 10:44

Kıdem tazminatı tavanı 2021 - Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

Kıdem tazminatı tavanı 2021 - Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

İş hayatına başlayan herkesi ilgilendiren bir konu da kıdem tazminatıdır. 4857 sayılı İş Kanununca belirlenen kıdem tazminatı, işçilerin maddi güvencelerinden biridir. İşçinin hukuki dayanağı olmadan işten çıkarılması ya da emeklilik, erkekler için askerlik ve kadınlar için evlilik gibi durumlarda kendi isteğiyle çıkması sonucu kıdem tazminatı hakkı kazanıyor. Peki, işçinin emeklerinin bir karşılığı olan kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Bir işçinin yıllık tazminatı ne kadardır ve kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Bir işçi, iş yerinde en az 1 sene çalıştığında kıdem tazminatı almaya hak kazanır fakat bu tek başına yeterli olmamaktadır. Kıdem tazminatı alabilmek için işçi haklı sebeplerle iş sözleşmesini feshetmeli ya da işveren haksız sebeplerle işçiyi işten çıkarmalıdır. 6 ayda bir tavanı değişen kıdem tazminatında ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemektedir. Brüt maaş ve yıl içerisinde alınan yol, yemek, yan ödemeler üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tek seferde ve banka yoluyla ödeniyor. Kıdem tazminatı tavanını aşmak işverenin inisiyatifinde bulunurken işçi bu konuda herhangi bir talepte bulunamıyor.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin en az 1 sene çalıştığı işyerinden ayrılmak durumunda kaldığı ya da haksız sebeplerce çıkarıldığı zaman, işçiye, çalıştığı süreye göre hesaplanıp ödenen paradır. Bir nevi yıllarca çalışan işçinin emeğinin bir karşılığıdır.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. En önemlisi, işyerinde en az 1 seneyi tamamlamış olmaktır. Kıdem tazminatı alabilmek için şu durumlardan en az birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

  • İşverenin, işçiyi kanunen bir dayanağı olmadan işten çıkarması,
  • İş sözleşmesindeki işin, içinin sağlığını ya da hayatını tehlikeye sokması,
  • İşverenin, sözleşmenin imzalanması sırasında işçiye işin nitelikleriyle ilgili yanlış bilgilendirmesi,
  • İşverenin ya da birlikte çalıştığı başka bir işçinin bulaşıcı hastalığa yakalanması,
  • İşyerinde bir haftadan uzun bir süre işin durmasına sebep olan bir durumun meydana gelmesi,
  • İşveren tarafından işçiye ya da aile fertlerinden birine hakaret edilmesi, onur kırıcı ithamlarda ya da cinsel tacizde bulunması,
  • İşverenin işçiden yasadışı bir iş yapmasını istemesi,
  • İşçinin başka bir işçi tarafından cinsel tacize uğraması, bu durumu işverene bildirmesine rağmen işverenin herhangi bir yaptırımda bulunmaması,
  • Kadın çalışanın evlendikten sonraki 1 senede işten ayrılmak istemesi,
  • Erkek çalışanın vatani görevini yapmak üzere askere alınması,
  • Emekliliğe hak kazanılması,
  • Malullük (işçinin çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmesi) durumunun ortaya çıkması,
  • Çalışanın hayatını kaybetmesi.

Bu durumlardan en az biri gerçekleşmişse, işçi, sözleşmeyi feshedip kıdem tazminatı alabilir. Zamanında ödenmeyen tazminatlar mahkeme yoluyla faiziyle alınabilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

1 Temmuz 2021 tarihinden önce 7 bin 638 lira olan kıdem tazminatı tavanı, memur ve emekli maaşı artışına bağlı olarak 645,55 lira artarak 8 bin 284 lira oldu.

BİR İŞÇİNİN YILLIK TAZMİNATI NE KADAR?

Brüt maaşı asgari ücret yani 3 bin 577 lira olan bir işçinin yıllık tazminatı hesaplandığında ödenecek toplam kıdem tazminatı net 6 bin 371 lira olarak gözükmektedir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı hesaplama işlemi adımları:

  1. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye göre belirlenir.
  2. Öncelikle işçinin çalıştığı toplam yıl sayısı ve işçinin aldığı son brüt ücret çarpılır. Bu brüt ücrete yol, yemek ve yan ödemeler de dâhildir.
  3. Tam bir yılın dışında kalan süre gün olarak hesaplanır ve günlük brüt ücretle çarpılır.
  4. Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir.
  5. Geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarıdır.

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Kıdem tazminatı tavanı 2021 - Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?
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