Küçükçekmece’de kan donduran cinayet

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan esrarengiz olaya ilişkin çalışma başlattı. Edinilen son dakika bilgisine göre cinayetle ilişkisi olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alınırken, sırra kadem basan bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin arama çalışmaları ise devam ediyor.

5 KİŞİ GİRDİ 4 KİŞİ ÇIKTI

Cinayet anında sokak üzerinde bulunan Mustafa Yemez "İçeriye önce iki kişi, daha sonra iki kişi daha giriyor. Bir kişi elinde ekmekle marketten geldi. Daha sonra dört kişi evden koşarak uzaklaştılar" diye konuştu