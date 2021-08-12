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Giriş Tarihi: 12.8.2021 19:40

Küçükçekmece'de kan donduran cinayet

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Küçükçekmece’de kan donduran cinayet

İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran bir cinayet işlendi. İki katlı bir apartmanın giriş katındaki dairesinde başı vücudundan ayrılmış halde ceset bulundu. Cesedin Pakistan uyruklu bir kişiye ait olduğu tespit edilirken, olayla ilişkisi bulunduğu belirtilirken 3 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Tüyler ürperten olay İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde yer alan iki katlı bakımsız bir binada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ayakkabı imalathanesinde çalışan ve kendisine Alişan denilen Pakistan uyruklu bir kişi öğle molasını evde geçirmek üzere yola koyuldu. Alişan'la birlikte 4 kişi daha eve girdi. İddiaya göre ne olduysa bu anda oldu. 5 kişinin girdiği evden 30 saniye içerisinde 4 kişi çıplak ayaklarla koşarak çıktı. Duruma anlam veremeyen mahalle sakinleri, grubun koşarak çıktığı eve doğru yaklaşınca korkunç manzarayla karşılaştı. Pakistanlı Alişan, yaşadığı odada başı vücudundan ayrılmış halde bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan esrarengiz olaya ilişkin çalışma başlattı. Edinilen son dakika bilgisine göre cinayetle ilişkisi olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alınırken, sırra kadem basan bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin arama çalışmaları ise devam ediyor.

5 KİŞİ GİRDİ 4 KİŞİ ÇIKTI

Cinayet anında sokak üzerinde bulunan Mustafa Yemez "İçeriye önce iki kişi, daha sonra iki kişi daha giriyor. Bir kişi elinde ekmekle marketten geldi. Daha sonra dört kişi evden koşarak uzaklaştılar" diye konuştu

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Küçükçekmece'de kan donduran cinayet
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