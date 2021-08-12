Meteoroloji ve AFAD peş peşe duyurdu! Afet bölgeleri için sağanak yağış uyarısı

AFAD'DAN AFET BÖLGELERİ İÇİN UYARI: TEDBİRLİ OLUN
AFAD tarafından yapılan açıklamada bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Öte yandan Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmlere göre; Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar yerel kuyvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
METEOROLOJİ'DEN 7 BÖLGE İÇİN SARI KODLU UYARI
Ayrıca Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Trabzon, Samsun, Sinop, Rize, Giresun, Artvin ve Kastamonu için sarı kodlu uyarı verildi.
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.