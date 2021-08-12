Meteoroloji ve AFAD peş peşe duyurdu! Afet bölgeleri için sağanak yağış uyarısı

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmlere göre; Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar yerel kuyvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.