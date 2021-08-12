Mümin Kara dövülerek öldürülmüştü: Mahkemeden şok karar!

İDDİANAME HAZIRLANDI



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Mümin Kara, 9 gün sonra hayatını kaybetti. Kara'nın ölümü üzerine polis, olayda adı geçen A.Y.'yi de 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Tutukluluğa yapılan itirazın ardından A.Y., 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak A.Y.'nin serbest kaldığı gün iddianame hazırladı. Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu Nurettin Yaşar ile tutuksuz sanık oğlu A.Y.'nin tutuklanması ve haklarında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. İddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın araç parkı nedeniyle yaşandığına dikkat çekilerek, "Park eden araçlar, engelli Kara ve ailesinin eve giriş yolunu engellemektedir. Maktul ve ailesi bu sebeple evine rahat girip çıkamamaktadır. Bundan dolayı da birçok kez taraflar arasında yaşanan tartışma zamanla husumete dönüştü" ifadelerine yer verildi.

Olay günü de yine aynı nedenle tartışma yaşandığını belirtilen iddianamede şu cümlelere yer verildi:

"Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y. önce müşteki Bekir Kara'yı darbetmeye başladı. Bunu gören Mümin Kara da oğlunu kurtarmaya çalıştı. N.Y., Mümin Kara'nın yüzüne sertçe vurdu. Yere düşen Kara'yı bu sefer oğlu A.Y. ile yerde tekmelediler ve yumrukla yerdeyken darbetmeye devam edildi. Kara'nın 'Ayağım sakat, ayağıma vurmayın' demesine rağmen her iki sanık sakat ayağına tekmelerle vurmaya devam etti. Bunun üzerine Kara olay yerinde fenalaştı ve boğazına kaçan dilini eşi çıkarmaya çalıştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kara, uğradığı yumruklu, tekmeli saldırı sebebiyle vücudunda meydana gelen kemik kırılmaları ve beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi."