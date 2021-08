Mümin Kara dövülerek öldürülmüştü: Mahkemeden şok karar!

Mümin Kara'nın oğlu Bekir Kara da ortada çok garip bir durum olduğuna dikkat çekerek, "İddianameye göre her iki sanığın da müebbetle yargılanması gerekiyor. Müebbet ceza alan birinin hayatı bitiyor. Şu an dışarıda olan şahıs gelse beni, annemi, kardeşimi öldürse hiçbir kaybı olmayacak. Çünkü zaten müebbetle yargılanıyor. Biz sanığın tahliyesine itiraz ettik. Umarım tutuklanır" diye konuştu.





Eşini kaybeden Emine Kara ise sanıklardan ikisinin soruşturma aşamasında tutuklandığını, sonrasında ise birinin tahliye edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şu an benim can güvenliğim de yok. Çünkü, karşı taraftan tehdit edildim. Bu konuda da polis merkezine şikayet dilekçesi verdim. Bu kişinin çocuğuma çoluğuma zarar vermesinden endişeliyim. Biz adalet istiyoruz. Eminiz ki savcılarımız en doğru kararı verecektir."

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, 20 Eylül'de görülmeye başlanacak.