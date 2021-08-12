Nuh’un gemisinden esinlendi, Ağrı’ya tekne getirdi

Ağrılı genç girişimci Ömercan Kaya tarafından Ağrı Millet Bahçesi'ndeki Taşlıçay Deresi'nde lokanta yapılma üzere Samsun'dan alınan dev balıkçı teknesi, 3 gün süren yolculukla Ağrı'ya getirildi.

Deniz olmayan Ağrı'da dev balıkçı teknesini gören vatandaşlar, teknenin dereye indirilişini film izler gibi izledi. Balıkçı teknesini kafe ve lokanta yapılmak üzere Ağrı'ya getirdiklerini söyleyen genç girişimci Kaya, tekneyi gören vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti. Nuh'un Gemisi'nden esinlenerek Ağrı'ya tekneden bir işletme açma düşüncesine kapıldığını dile getiren Kaya, Samsun'da bulduğu gemiyi 3 günlük yolculukla getirdiğini söyledi. Kaya; "Tekneyi burada görenlerden oldukça olumlu tepkiler aldık. Halkımız baya bir ilgi gösterdi. Bu tekneyi iki katlı bir işletmeye çevireceğiz. Güzelce bir elden geçirip işletmeye uygun hale getireceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 1 buçuk ile 2 milyonluk bir masrafımız oldu" dedi.