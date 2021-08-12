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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Oğluma niyet kızıma kısmet

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oğluma niyet kızıma kısmet

Tokyo’da gümüş madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu’nun annesi Duygu Çakıroğlu: Oğlum bu sporu pek sevmedi, ilgi de duymadı ama Buse çok sevdi. Oğluma niyet kızıma kısmet

TOKYO Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit ve annesi Duygu Çakıroğlu SABAH'a konuştu. Çakıroğlu'nun boksa başlama hikâyesi kardeşinin kolunun kırılmasıyla oldu. Kardeşi Oğuzhan'ın kolu kırılınca ona doktor, "Kolunun güçlenmesi için spor yap" dedi. Annesi Duygu Çakıroğlu hem Oğuzhan'ı hem de Buse'yi spora yazdırdı. 11 yaşında spora başlayan Buse Naz o günden itibaren boks yapmaya başladı. Sonraki yıllarda Buse Naz, antrenörü Nazım Yiğit ile birlikte yıllarca çalıştı. 2012'de hedefe koydukları olimpiyatlarda başarıyla ülkesine döndü. Annesi Duygu Çakıroğlu, "Doktorun önerisi sonrası, oğlum tek gitmesin, Buse de ona arkadaş olsun istedim ve birlikte spor salonuna yazdırdım. Oğlum bu sporu pek sevmedi, ilgi de duymadı ama Buse çok sevdi. Yeteneği de vardı. Oğluma niyet kızıma kısmet" dedi. Bu başarının tesadüf olmadığını söyleyen antrenör Yiğit ise şöyle konuştu: "11 yaşından beri birlikte çalışıyoruz. 13 yıl oldu. Çok hırslı, istekli, başarılı 2012'de Tokyo için hedef belirlemiştik. Bu hedef için günde 4 saat çalıştık. Senede birkaç ay ailemizi görüyorduk. Onun dışında sürekli kamp yaptık. Çok çalıştık. İnşallah 2024'te altın madalya bizim olacak" dedi.

NENE HATUN, SAFİYE ALİ, SABİHA GÖKÇEN GİBİ...
Buse Naz Çakıroğlu'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımı herkesi gururlandırdı: "Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, ilk kadın doktor Safiye Ali gibi, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, ilk kadın Bakan Türkan Akyol gibi; taşıdığım bu asil kanla Tokyo'da bir tarih yazıyor, ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum."

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Oğluma niyet kızıma kısmet
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