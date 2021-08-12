TOKYO Olimpiyatları
'nda gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu
'nun antrenörü Nazım Yiğit
ve annesi Duygu Çakıroğlu
SABAH'a konuştu. Çakıroğlu'nun boksa başlama hikâyesi kardeşinin kolunun kırılmasıyla oldu. Kardeşi Oğuzhan'ın kolu kırılınca ona doktor, "Kolunun güçlenmesi için spor yap" dedi. Annesi Duygu Çakıroğlu hem Oğuzhan'ı hem de Buse'yi spora yazdırdı. 11 yaşında spora başlayan Buse Naz o günden itibaren boks yapmaya başladı. Sonraki yıllarda Buse Naz, antrenörü Nazım Yiğit ile birlikte yıllarca çalıştı. 2012'de hedefe koydukları olimpiyatlarda başarıyla ülkesine döndü. Annesi Duygu Çakıroğlu, "Doktorun önerisi sonrası, oğlum tek gitmesin, Buse de ona arkadaş olsun istedim ve birlikte spor salonuna yazdırdım. Oğlum bu sporu pek sevmedi, ilgi de duymadı ama Buse çok sevdi. Yeteneği de vardı. Oğluma niyet kızıma kısmet" dedi. Bu başarının tesadüf olmadığını söyleyen antrenör Yiğit ise şöyle konuştu: "11 yaşından beri birlikte çalışıyoruz. 13 yıl oldu. Çok hırslı, istekli, başarılı 2012'de Tokyo için hedef belirlemiştik. Bu hedef için günde 4 saat çalıştık. Senede birkaç ay ailemizi görüyorduk. Onun dışında sürekli kamp yaptık. Çok çalıştık. İnşallah 2024'te altın madalya bizim olacak" dedi.
NENE HATUN, SAFİYE ALİ, SABİHA GÖKÇEN GİBİ...
Buse Naz Çakıroğlu'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımı herkesi gururlandırdı: "Direnişte bir kadın Nene Hatun
gibi, ilk kadın doktor Safiye Ali
gibi, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen
gibi, ilk kadın Bakan Türkan Akyol
gibi; taşıdığım bu asil kanla Tokyo'da bir tarih yazıyor, ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum."