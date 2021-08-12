Öğretim Üyesi Önen’in vahşi yaşam ve uzay merakı

Uzay ve vahşi yaşama olan merakını belirten Önen, merak ettiği uzay nesnelerini gözlemlemek için teleskopla fotoğraflar çekiyor.

Cihan Önen, özellikle yaz aylarında ve yıldızların yoğun olduğu gecelerde Nemrut Krater Gölüne giderek, teleskopu ve tesisatı ile Samanyolu Galaksisi ve derin uzayı fotoğraflıyor. Nemrut Krater Gölü civarında ışık kirliliğinin olmadığını belirten Önen, istediği kareleri yakalamanın daha kolay olduğunu söyledi.

Önen, sadece uzay alanında değil Nemrut'taki vahşi yaşam ile ilgili çalışmalarda yaptığını, bununla ilgili birkaç kez belgesel film ve çekimler yaptığını da söyledi. Uzay fotoğrafçılığı ve vahşi yaşam için güvenliği için bir takım aletler yapan Önen, hem güvenlik hem aydınlatma hem de elektrik ihtiyacını karşılayan aletler de yapıyor.

Gece geç saatlerine kadar sabırla teleskop ile uzay incelemeleri ve fotoğrafları çeken, Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, şunları söyledi:

"Nemrut Krater Dağı birçok yönüyle insanı düşündürmekte, tefekkür ettirmekte. Özellikle yıldızlar ve vahşi yaşam yönünden çok ideal bir yer. Yaklaşık 6-7 yıldır buralara düzenli olarak gelip, yıldızları ve vahşi yaşamı gözlemlemekteyim. Bugün Samanyolu ve derin uzayı fotoğraflamak için geldim. Çok uzun süreden beri biliyorsunuz yağmur var. Hava kapanıyor, toz, toprak oluyor. Ay ışığından dolayı kaç defa buraya geldim çekemedim. Birçok zorluklarla karşılaştım. Bazen buradaki vahşi hayvanlar da çekimleri engelleyebiliyor. Yakın temas kurmak isteyebiliyor. Bir iki aydır buraya düzenli olarak geliyorum. Samanyolu karesini oluşturmaya çalışıyorum. Burada ışık kirliliği hemen hemen yok. Tatvan'da ışık kirliliği var. Çok güzel kareler yakaladım gerek Van gölü üzerindeki Samanyolu galaksisinin halkaları yönünden gerek Nemrut Krater yönünden. Bazen de açısını tutturdukça Andromeda Galaksisi, krepnebola, Orionnebula bazı nebulalar galaksileri de teleskopla yakalamaya çalışıyorum. Bunların astro fotoğrafı yönünde karelerini oluşturmaktayım. Tabii bunlar çok zor. Toz, toprak, yağmur oluyor, hava müsait olmuyor, bulutlu oluyor. 7-8 defa bu dağa geldiğimiz zaman, burada nöbet tutuyoruz, bekliyoruz ancak kısıtlı bir kare elde edebiliyoruz. Tabii bu bir sabır işidir. Sabrınız olmadığı zaman bu işi yapamıyorsunuz."

Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü ile özdeşleşmiş çok güzel kareler aldığını belirten Önen, "Burada vahşi yaşamı gözlemliyorum. Vahşi yaşam ayılar, tilkiler, kurtlar, bir yanda domuz, birçok kareye burada karşılaşma fırsatınız olabiliyor. Tabii burası tehlikeli bir yerdir. Bütün güvenlik önlemlerini almak zorundasınız. Burada hiçbir şekilde ışık kirliliği yok, çok rahat bir şekilde yıldızları, galaksileri teleskopla gözleyebilirsiniz. Sadece derin uzayı pozlamıyoruz, aynı zamanda Samanyolu galaksisini de burada pozlamak için uğraşıyoruz. Son zamanlarda Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü ile özdeşleşmiş çok güzel kareler aldık. Bunlar bizi mutlu ediyor, tefekkür ettiriyor, yaratılış amacımızı, bunun yanında varlık aleminde ne olduğumuzu ne bittiğimizi yönünde bizi sürekli bir düşünce içerisinde bırakıyor. O yönde burada olmaktan çok mutluyum. Çocukluğumdan beri benim uzaya, vahşi yaşama karşı bir merakım var. Bu cihazların çoğunu da kendim tasarladım. Kendi güvenliğimi sağlayabilir bir duruma geldim. Yaklaşık 6 tane cihaz tasarladım. Haftada 1-2 gün geliyorum. Çekim ve gözlemlerimi yapıyorum. Yaptığım cihazlarla daha çok vahşi yaşamı gözlemlemek için tasarladım. Yaptığım tasarımlar el feneri, elektroşok cihazı, mini ısıtıcı, güç paneli, rüzgar tribünü, daha çok buradaki elektrik ihtiyacını karşılamak, güvendiğimi sağlamak, aydınlatmamı sağlamak için kendime özgü tasarımlarla burada gözlemlerimi yapıyorum. Akademik çalışmalardan fırsat buldukça gelip buradaki gözlemlerimi yapıyorum" diye konuştu.