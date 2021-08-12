Organ ticareti yapan 4 kişi operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde ikamet eden N.B, C.Y, İ.E. ve B.A'nın belirli bir organizasyon dahilinde sahte kimliklerle para karşılığında İstanbul'daki hastanelerde organ nakli yaptıkları tespit edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların ikametine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 zanlı da gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da çeşitli materyallere el konuldu.

Zanlılar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.