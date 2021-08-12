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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:21

Organ ticareti yapan 4 kişi operasyonla yakalandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Organ ticareti yapan 4 kişi operasyonla yakalandı

Organ ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi, Nevşehir’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde ikamet eden N.B, C.Y, İ.E. ve B.A'nın belirli bir organizasyon dahilinde sahte kimliklerle para karşılığında İstanbul'daki hastanelerde organ nakli yaptıkları tespit edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların ikametine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 zanlı da gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da çeşitli materyallere el konuldu.

Zanlılar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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Organ ticareti yapan 4 kişi operasyonla yakalandı
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