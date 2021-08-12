Sahil Güvenlik Komutanlığı mahsur kalan 336 kişiyi kurtardı

Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı şu ana kadar, Sahil Güvenlik Helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.