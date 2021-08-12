Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da ilginç olay! Silahla vurulan şahsın hayatını cebindeki 1 euro kurtardı
Giriş Tarihi: 12.8.2021 18:11 Son Güncelleme: 12.8.2021 18:12

Sakarya'da ilginç olay! Silahla vurulan şahsın hayatını cebindeki 1 euro kurtardı

Sakarya’da ilginç olay! Silahla vurulan şahsın hayatını cebindeki 1 euro kurtardı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı. Vurulan şahsın cebindeki 1 Euro ise hayatını kurtardı.

Olay, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan terminal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. isimli şüpheli aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen H.K. idaresindeki aracı durdurdu. Aracı durduran şüpheli C.Ö., yanındaki silah ile H.K.'ya ateş açtı.

CEBİNDEKİ 1 EURO HAYATINI KURTARDI

Silahtan çıkan kurşun H.K.'nın cebinde bulunan 1 Euro'ya isabet etti. Cebindeki demir para sayesinde ölümden dönen H.K. olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye gelen polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, yaralı H.K.'nın, Almanya'dan Kocaali'ne iznini kullanmak için geldiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da ilginç olay! Silahla vurulan şahsın hayatını cebindeki 1 euro kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA