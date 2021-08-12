Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da arı saldırısı: İtfaiye eri yaralandı
Giriş Tarihi: 12.8.2021 13:44

Şanlıurfa’da arı saldırısı: İtfaiye eri yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da arı saldırısı: İtfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir aile arıların saldırısına uğradı. 10 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Alatlar mahallesinde yaşandı. Ali Ala'ya ait olan çiftlikte bulunan arılar kovanlardan çıkarak 10 kişilik bir aileye saldırdı. Aileyi arılardan kurtaramayan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 kişiyi arıların saldırısından kurtardı. Öte yandan aileyi kurtarmaya çalışan bir itfaiye eri de arıların saldırısına maruz kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı itfaiye erine müdahale etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da arı saldırısı: İtfaiye eri yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA