Şanlıurfa’da arı saldırısı: İtfaiye eri yaralandı

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Alatlar mahallesinde yaşandı. Ali Ala'ya ait olan çiftlikte bulunan arılar kovanlardan çıkarak 10 kişilik bir aileye saldırdı. Aileyi arılardan kurtaramayan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 kişiyi arıların saldırısından kurtardı. Öte yandan aileyi kurtarmaya çalışan bir itfaiye eri de arıların saldırısına maruz kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı itfaiye erine müdahale etti.