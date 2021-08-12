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Giriş Tarihi: 12.8.2021 21:55

Şanlıurfa'da orman yangını

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da orman yangını

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olaya ilişkin bir kadın gözaltına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı direkli mahallesinde bulunan eski huzur evi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Direkli mahallesinde bulunan ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, emniyet ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 ayrı noktada çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

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Şanlıurfa'da orman yangını
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