Şanlıurfa’da orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı direkli mahallesinde bulunan eski huzur evi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Direkli mahallesinde bulunan ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, emniyet ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 ayrı noktada çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.