Şanlıurfa’da otomobil yandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak-Konunuksever yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil bir anda alev aldı. Hareket halindeki aracın yanmaya başladığını gören sürücü alevlerin yükselmesiyle aracı sağa çekip içinden çıktı. Araç yol kenarında yanmaya devam ederken yoldan geçen itfaiye erleri yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin yangın tüpüyle müdahale ettiği araç yangınının devam etmesiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının elektrik tesisatından kaynaklı çıktığı belirtilirken, tarımsal sulama suyunu kullanmak isteyen vatandaşların suların kesilk olmasıyla müdahale edemediği öğrenildi.