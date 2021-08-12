Sel Abana’yı da vurdu! Abana Sanayi Sitesi yok oldu

ABANA ESKİ SANAYİ SİTESİ YOK OLDU



Ezine çayının taşmasının ardından Bozkurt ilçesinin yanı sıra Abana ilçesi ve ilçeye bağlı mahalleler de büyük zarar gördü. İlçenin en büyük sanayilerinden olan Abana Eski Sanayi Sitesinin 2 kilometrelik yolunun asfaltı ve çevre düzenlemesi yakın zaman içerisinde yapılmıştı. Abana Eski Sanayi Sitesi yok olurken, İlişi mahallesinde de birçok ev ve araba zarar gördü.

Sanayi Sitesinin içerisinde, Beton Santrali, Sunta Fabrikaları, Mermerciler, Oto tamircileri, Doğramacılar, Belediyenin araçlarının tamamının bulunduğu şantiye alanı, İtfaiye, Tekstil atölyesi, Abana Stadı ve Kapalı Spor Salonunun bulunduğu Abana – Bozkurt arasında 2 kilometrelik alandaki bütün yerleşimler yok oldu.