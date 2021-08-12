Sel bölgelerine toplam 20 milyon lira ödenek gönderildi

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezleri sulara teslim oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kastamonu, Bartın v Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı yaşanan can kayıplarının 10'a yükseldiğini ve Sinop'ta da bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi. Bartın'da Ulus, Kastamonu'da Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ile Sinop'a bağlı Ayancık'ın selden etkilendiği bildirilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı kaydedildi.

"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMA ESASINA GÖRE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR"

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10 kişinin, Sinop'ta da bir kişini hayatını kaybettiği ve Bartın'da kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" denildi.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR"

Bartına' bağlı Ulus ilçesi Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, "Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İl bazında görev yapan personel ve araç sayıları ise şöyle belirtildi:

"Bartın'da 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 77 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 2237 personel, 295 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 225 iş makinesi, 15 bot ve 12 motopomp, Sinop'ta 1512 personel ile 10 helikopter, 212 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 27 ambulans, 135 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak ile 2 arama-kurtarma köpeği görev yapmaktadır."

Açıklamada, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla sevk edilen personel ve araç sayıları da AFAD 77 personel ve 12 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı 417 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 4 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak TIR'ı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Belediyelerin de çok sayıda iş makinesiyle bölgede görev yaptığı kaydedildi.

BESLENME ÇALIŞMALARI

Açıklamada, beslenme çalışmalarına da şu şekilde değinildi:

"Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 184 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 36 araç görev yapmakta olup; 9 bin 120 sıcak yemek, 10 bin 950 kumanya, 88 bin 820 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır."

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Bartın'da Ulus ilçesinde sel afeti sonrası 323 afetzedenin, Kastamonu'da toplamda 682 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, Sinop'ta Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 398 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

BARINMA ÇALIŞMALARI

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrıldığı ve 532 vatandaşın barınma hizmetinin karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 127 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Sinop Ayancık İlçesine Sinop Destek Depo'dan 100 battaniye gönderilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Bartın'da 10 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmektedir" denildi.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Ayrıca, AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira ve Bartın'a 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ENERJİ ÇALIŞMALARI

Bartın genelinde 3 köye, Kastamonu genelinde 240 köye ve Sinop'ta 88 köye elektrik verilemediği aktarılan açıklamada, "Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde Meydan aydınlatması ve kurulması planlanan seyyar hastane için 3 adet 400 kVA jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 37 adet jeneratör hazırlanmıştır. 9'u Ayancık ilçesine ulaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yürütülen altyapı çalışmalarına da yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu'da yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatılmıştır. Bartın'da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkılmıştır. Sinop'ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana gelmiştir. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır. Kastamonu Devrekani'ye su verilememekte olup arıza giderilmeye çalışılmaktadır. Azdavay'a su verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Bartın Abdipaşa'da Derecik, Ulupınar ve Kadıoğlu mahallerinde motor arızası nedeniyle su verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Karadiken ve Yeşilpazar mahallelerine de su verilememektedir. Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir. Türkeli'de içmesuyu verilememektedir. Çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 milimetre; Kastamonu Küre'de 198 milimetre, Pınarbaşı'na 167 milimetre, Azdavay'a 145 milimetre, İnebolu'ya 123 milimetre, Abana'ya 122 milimetre Bozkurt'a 117 milimetre; Sinop Merkezde 83,8 milimetre, Ayancık'ta 240,5 milimetre, Boyabat'ta 76,6 milimetre, Dikmen'de 54 milimetre, Erfelek'te 78,6 milimetre, Gerze'de 72,4 milimetre, Merkez'de 83,8 milimetre, Türkeli'nde 88,8 milimetre yağış düşmüştür. Karadeniz Bölgesinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun kıyıları ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir."