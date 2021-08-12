Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü

Erzurum'un Oltu ilçesi ile köylerinde etkili olan yağış, su taşkınlarına neden oldu. Ekili alanlara zarar veren sel sularının yola taşıdığı çamur ise kazaya neden oldu. Oltu-Narman karayolunda Oltu istikametine giden Burhan Toksoy yönetimindeki otomobil, selden dolayı yolun çamurlu ve kaygan olması nedeni ile kayarak karşı şeritten gelen Nusret Kolpar yönetimindeki canlı hayvan yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü 37 yaşındaki Burhan Toksoy ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toksoy, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.