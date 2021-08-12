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Giriş Tarihi: 12.8.2021 09:56

Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel trafik kazasına neden oldu. Selden dolayı kayganlaşan yolda seyir halindeki otomobil kamyon ile çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesi ile köylerinde etkili olan yağış, su taşkınlarına neden oldu. Ekili alanlara zarar veren sel sularının yola taşıdığı çamur ise kazaya neden oldu. Oltu-Narman karayolunda Oltu istikametine giden Burhan Toksoy yönetimindeki otomobil, selden dolayı yolun çamurlu ve kaygan olması nedeni ile kayarak karşı şeritten gelen Nusret Kolpar yönetimindeki canlı hayvan yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü 37 yaşındaki Burhan Toksoy ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toksoy, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
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