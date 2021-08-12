Servis minibüsü otomobille çarpıştı: Yaya öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Ramazan Deniz idaresindeki servis minibüsü, kontrolsüz kavşakta, tali yoldan ana yola çıkan Abdullah Servet Yalçın yönetimindeki otomobille çarpıştı.

BEKLEYEN YAYAYI EZDİ

Korkunç kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen fabrika işçisi Ümit Ünal'a ardından çarpıp ezdi. Ardından elektrik direğine çarparak karşı yolun solundaki çalılık alana girdi. Savaş alanına dönen kazada Ümit Ünal olay yerinde can verdi. Kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Araç sürücüleri Ramazan Deniz, Abdullah Servet Yalçın ile minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Döşemealtı ve Konyaaltı'ndaki hastanelerde tedavi altına alındı.