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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Sevgilisine ormanda kurşun yağdırdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sevgilisine ormanda kurşun yağdırdı
İstanbul Sultangazi'de Ulviye Avağ, (32) ormanlık alanda sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet D. (31) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gazi Caddesi'nde bulunan ormanlık alandan önceki gün akşam saatlerinde silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Ulviye Avağ'ın cansız bedeni bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet D.'yi Beyoğlu'nda gözaltına aldı. Şüpheli, asayiş şubedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkisi de farklı kişilerle evli olan çiftin bu evliliklerden dolayı kıskançlık yüzünden tartıştıkları öne sürüldü. Ulviye Avağ'ın birçok defa şüpheli hakkında tehdit ve benzeri suçlardan şikâyetçi olduğu öğrenilirken, sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2020 yılında kadın cinayetlerine yönelik paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
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Sevgilisine ormanda kurşun yağdırdı
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