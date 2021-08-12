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Giriş Tarihi: 12.8.2021 16:08

Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı

AA
Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı

Sinop Ayancık kara yolunun sel nedeniyle çöken kısmında ulaşım yeniden sağlandı.

İlçede dün yaşanan selde Sinop Ayancık kara yolunun yedinci kilometresinde çökme meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yoğun çabası sonucu, yolun çöken bölümüne 16 büz yerleştirilerek, üzerine toprak serildi.

Büzlerle alt tarafından suyun geçişine izin verilen yolda, kontrollü olarak tek şeritten ulaşım yeniden sağlandı.

ENİŞLETME, GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İş makineleri ile yolda genişletme, güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Sinop Ayancık kara yolunun sel nedeniyle çöken kısmı, ulaşıma açılmasının ardından da AA muhabiri tarafından havadan görüntülendi.

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Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı
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