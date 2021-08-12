Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta hastane karıştı: Doktor başından yaralandı!
Giriş Tarihi: 12.8.2021 14:16 Son Güncelleme: 12.8.2021 14:35

Sivas'ta hastane karıştı: Doktor başından yaralandı!

DHA
Sivas’ta hastane karıştı: Doktor başından yaralandı!

Sivas Devlet Hastanesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Randevu saatinden önce muayene olmak isteyince uyarılan A.T.B.'nin sertçe kapattığı kapının başına çarpmasıyla Dr. Serhat Otugüzel yaralandı. A.T.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dehşet verici olay, saat 10.30 sıralarında, Sivas Devlet Hastanesi'nde polikliniklerin bulunduğu binada meydana geldi. İddiaya göre, muayene olmak isteyen A.T.B., Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serhat Otugüzel'in odasının önüne gelerek, randevu saatinden önce içeri girmeye çalıştı.

A.T.B., randevu saatinin hatırlatılması üzerine tepki gösterdi. A.T.B., doktorun kendisini uyardığı sırada, muayene odasının kapısını sertçe kapattı.

Kapının önünde uyarı yapan Dr. Otugüzel ise başına çarpmasıyla hafif yaralandı.

Serhat Otugüzel, acil serviste tedavi edilirken, A.T.B. de hastane polisi tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta hastane karıştı: Doktor başından yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA