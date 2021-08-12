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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:36 Son Güncelleme: 12.8.2021 11:43

Son dakika: Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu!

DHA
Son dakika: Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu!

Son dakika... Kayseri'de parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu.

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Koçak Parkı'ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü.

Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.

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Son dakika: Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu!
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