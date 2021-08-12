Son dakika: Parkta, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu!

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Koçak Parkı'ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü.