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Giriş Tarihi: 12.8.2021 21:51 Son Güncelleme: 12.8.2021 21:51

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV - Youtube canlı yayınında “MPİ Süper Loto sonuçları” belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunda 686 bin TL’lik büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler “12 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta olduğu gibi bugün de belirlenerek kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 686 bin Türk Lirası büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "12 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Ağustos Süper Loto sonuçları: 25 – 5 – 26 – 27 – 52 – 45


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;





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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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