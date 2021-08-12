Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

SÜTTEN AĞZI YANAN YOĞURDU ÜFLEYEREK YER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" atasözü; "Bir olaydan gerekli dersi alan, zarar gören kimse; ona benzer bir işle karşılaştığında uyanık davranır; tedbirli olur" anlamında kullanılır.

SÜTTEN AĞZI YANAN YOĞURDU ÜFLEYEREK YER NE DEMEK?

İnsan bazı reflekslerle dünyaya gelir, geri kalanı ise yaşantı ve deneyimleri aracılığıyla öğrenir. Sıcak, soğuk, acı, tatlı gibi duyu organlarıyla hissedilen şeyleri yine kendi deneyimleri sonucunda tanır. Başkasının onu uyarması çok bir anlam ifade etmez. Bu deneyimler sonunda sütün sıcak olduğunu canı yanarak fark eden kişi, bu olaydan etkilenerek süte benzerliği dolayısıyla yoğurdu da sıcak sanarak üfler. Gerçek hayatta da insan bu örnekte olduğu gibi, acı bir deneyim yaşadığı olaya benzer durumlara tereddütle yaklaşır. Bu nedenle, böyle durumları özetlemek adına "sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" atasözü kullanılır.

SÜTTEN AĞZI YANAN YOĞURDU ÜFLEYEREK YER ÖRNEKLERİ

Daha önce arkadaşından kötülük gördüğü için artık insanlarla arkadaş olmaya çekiniyor. Sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor.