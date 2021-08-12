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Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:39

Taksim'de denetim: Bir taksi bağlandı!

İHA
Taksim’de denetim: Bir taksi bağlandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda trafik ve sivil trafik ekibi dün Taksim Meydanı’nda taksilere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araç ruhsatları, ehliyet ve belediye izin belgeleri kontrol edildi. Kontrolde 1 araç belediye izin belgesi olmadığı için idari para cezası kesilerek bağlandı.

Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik denetleme şube Müdürlüğü ve sivil trafik şube Müdürlüğü Taksim Meydanı'nda Taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve ehliyetler kontrol edildi.

Bir takside belediye izin belgesi olmadığı için 1339 TL idari para cezası kesilip araç bağlandı.

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Taksim'de denetim: Bir taksi bağlandı!
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