Tarla etrafına dökülen gübreyi yiyen 25 keçi öldü

Korkuteli'ne bağlı Yelten Mahallesi Kayalı ve Üçkuyular mevkisindeki arazide otlayan 25 keçi, tarlanın etrafına atılan kepekle karışık üre gübresini yedikten kısa süre sonra öldü. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen 25 keçi, bölgede kazılan çukura gömüldü.



Hayvanların sahibi Özcan Köken, çok üzgün olduğunu belirterek, "Tarla sahibi M.A., tarlanın etrafına kepekle karışık üre gübresini hayvanlar yalasın, yesin diye atmış. Bunu yapan insanda 'vicdan' diye bir şey yok" dedi.



Daha önce tarla sahibini "Bu gübreyi atma" diyerek uyardığını ancak kendisini dinlemediğini öne süren Köken, "Bilerek, öldürmek için attı. Burası 4 köyün ortasında, ortak kullanılan bir alan. Burada tarım işlemesi de bitmiş ve vatandaş mahsulünü kaldırmıştır. Herkesin hayvanı araziye girmiş. Bunu yapan hayvanlara kızan birisi. Bunun bedeli ödenmeli. Hayvanlar yaşamasın, diye çok atmış. Hayvanların gözleri, ciğerleri ve vücudu patlamış" diye konuştu.