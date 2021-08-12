İzmit Kent Konseyi ile Kocaeli Tabip Odasının "Tedirgin olma, aşı ol" sloganıyla gerçekleştirdiği saha çalışmalarına, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ile Kocaeli Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Ömer Ardahan ile Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ezgi Çalışkan, İKK Gençlik Meclisi üyesi Hüseyin Okumuş ve Kocaeli Tabip Odası Onur Kurulu üyesi Dr. Aykut Çelik katıldı. Saha çalışmasında, öncelikle gençlerin sosyalleştikleri seçili alanlar tercih edildi.

SORULARI CEVAPLADILAR

İzmit Vilayet Meydanı civarındaki cafeler ve sahil otoparkının önündeki ağaçlık alanı tarayan çalışma ekibi, herkese tek tek broşür dağıtarak, aşı konusundaki tereddütleri içeren soruları cevaplandırdı ve bilgilendirmeler yapıldı. Üç saat süren çalışmanın çok verimli olduğunu konusunda görüş birliğine varan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Kocaeli Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Ömer Ardaman, gençlere yönelik bu saha çalışmasının, kentin başka mevkilerinde ve diğer ilçelerinde de tekrarlanması konusunu, yönetim kurullarına götürme kararı aldı.