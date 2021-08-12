Top oynayan çocuğa şiddet! Önce kovaladı, sonra darp etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 13 yaşındaki mağdur çocuk E.A.'nın müşteki Şenay A.'nın öz oğlu olduğu 23 Ocak günü E.A.'nın sokakta top oynadığı sırada şüpheli Murat K.'nın çocuğa küfür ederek kovaladığı anlatıldı. Ardından Murat K.'nın mağdur çocuğun ağzına tekme yüzüne ise yumruk atarak darp ettiği belirtildi. Olayın ardından E.A.'nın annesi Şenay A., oğlunu darp eden Murat K.'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.



Yapılan soruşturmada Murat K.'nın alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Alınan rapora göre ise mağdur çocuğun yaşı sebebiyle "beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olmadığı" belirtildi. Şüpheli Murat K.'nın, 'kasten yaralama' ve 'alenen hakaret' suçlarından 11 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talebiyle dava açıldı.